США и Бразилия призвали Венесуэлу обнародовать подробные данные голосования на выборах

Напомним, в Венесуэле продолжаются протесты из-за результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе действующего президента Николаса Мадуро, обеспечившего себе третий шестилетний срок.

Оппозиция говорит о фальсификациях при подсчете голосов. Она якобы имеет более 70% протоколов подсчета, свидетельствующих о том, что у оппозиционного кандидата более чем вдвое больше голосов, чем у Мадуро (у Гонсалеса - 6,27 млн, а Мадуро - 2,75 млн).

Детальнее о выборах в Венесуэле и массовых протестах в стране - в материале РБК-Украина.

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