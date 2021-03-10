США хотят закупить еще 100 миллионов доз COVID-вакцины Johnson&Johnson

Правительство США собирается закупить дополнительно 100 миллионов доз вакцины против коронавируса разработки Johnson&Johnson. Общий зараз Штатов на препарат будет удвоен.
Об этом сообщает Reuters.
Сегодня, 10 марта, президент США Джозеф Байден объявит об этом на встрече с руководителями компании Johnson&Johnson. Изначальный заказ Штатов в 100 миллионов доз будет удвоен.
Отмечается, что темпы производства однодозовой вакцины медленнее чем ожидалось изначально. На этой неделе J&J не поставят партии вакцин в Штатах, но позже в марте поставки должны возобновиться.
Напомним, что Федеральные власти распределят на этой неделе в США около 18,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Это на 2,5 миллиона меньше, чем неделей раньше.
Кроме этого, Johnson&Johnson предупредил ЕС о возможных задержках в поставке препарата. Все из-за задержек в поставках оборудования и компонентов вакцины.