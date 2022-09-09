США хотят реформировать Совбез ООН: что известно

Соединенные Штаты выступили с предложением провести реформу Совета Безопасности ООН. Речь идет об использовании членами Организации права вето.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
Дипломатка подчеркнула, что РФ как постоянный член Совбеза ООН нанесла удар по самой основе устава Организации.
"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо договариваться о мире", - пояснила Томас-Гринфилд.
Из-за действий России США усилят инициативы по реформе Совета Безопасности ООН. Речь идет об изменении правил произнесения вето: теперь постоянные члены должны будут объяснять их Генеральной Ассамблее.
"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", - подчеркнула постпред.
Кроме того, Томас-Гринфилд рассказала о предстоящих консультациях с участием президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена "о критических вопросах реформы Совбеза и других органов ООН".
К слову, в Совбез ООН входят пять постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.
Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил, что Россия имеет единственный правильный путь - сдаться и отойти.
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