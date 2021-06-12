США хотят найти "пути продвижения" отношений с РФ на саммите в Женеве, - Псаки

Она подчеркнула, что между США и Россией есть различия и Штаты хотят "найти путь вперед", добавив, что встреча президентов России и Соединенных Штатов отвечает интересам США, так как в Белом доме хотят "прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми".

Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть "возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия".

"Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, - это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе", - отметила она.