RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з РФ на саміті в Женеві, - Псакі

Автор: Даша Харченко

США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві. Не в інтересах Штатів мати ворожі відносини з РФ.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає СNN.

Вона підкреслила, що між США і Росією є відмінності і Штати хочуть "знайти шлях вперед", додавши, що зустріч Президентів Росії і Сполучених Штатів відповідає інтересам США, оскільки в Білому домі хочуть "прийти у відносинах з Росією до того, щоб вони були більш стабільними і передбачуваними".

Псакі також виділила кілька сфер, в яких у Росії і США є "можливість істотно просунутися в плані взаємодії".

"Ви згадали кібератаки, скупчення сил на кордоні з Україною, тему прав людини. Це можливість обговорити всі ці питання, але також і ті, де ми можемо працювати вперед, - це стратегічна стабільність, переговори з Іраном. Всі вони будуть частиною дискусій з Росією наступного тижня", - зазначила вона.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяЖеневаСаміт