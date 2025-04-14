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США хотіли б припинення вогню в Україні на справедливих умовах, - сенатор Кейн

Понеділок 14 квітня 2025 19:59
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США хотіли б припинення вогню в Україні на справедливих умовах, - сенатор Кейн Фото: сенатор-демократ Тім Кейн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки хотіли б, щоб припинення вогню в Україні відбулося на справедливих умовах. Однак Росія своїми діями показує, що не зацікавлена в цьому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив американський сенатор-демократ Тім Кейн під час брифінгу в Києві.

"США хотіли б припинення вогню на справедливих умовах. Європа хоче припинення вогню на справедливих умовах. Україна заслуговує на припинення вогню на справедливих умовах", - сказав Кейн.

Сенатор зазначив, що події, включно з вчорашнім ударом по Сумах, змушують його сумніватися в сумлінності російської зацікавленості в припиненні вогню.

"Але я сподіваюся, що я помиляюся. І вони повинні продемонструвати, що я не правий, продемонструвавши справжню зацікавленість у досягненні цього моменту припинення вогню", - додав Кейн.

Припинення вогню та атаки Росії

Нагадаємо, у березні Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я. Однак Росія не підтримала цю ідею, заявивши, що ця угода не вирішить "не вирішують проблем" РФ.

Окрім того, після перемовин Росія значно посилила обстріли України, застосовуючи дрони та ракети різних типів.

Зокрема, 4 квітня росіяни атакували Кривий Ріг ракетою з касетною бойовою частиною. Вона була застосована, щоб спричинити якомога більше жертв. В результаті удару загинуло 20 людей, серед яких дев'ять дітей.

А 13 квітня росіяни завдали подвійного балістичного удару по центру міста Суми. Станом на ранок 14 квітня кількість поранених унаслідок ракетного удару Росії по Сумах зросла до 119 осіб. А загинули щонайменше 35 людей.

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