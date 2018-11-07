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У США під час виборів до Конгресу зафіксували спроби дезінформації

Новини » Політика    07.11.2018 - 05:19
Фото: вибори у США (GettyImages)
Фото: вибори у США (GettyImages)

Уряд США розслідує появу дезінформаційних постів у день проміжних виборів до Конгресу

Влада Сполучених Штатів отримала повідомлення про декілька "обмежених" спроб введення в оману американських виборців у соціальних мережах. Про це повідомив представник Міністерства внутрішньої безпеки США, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що уряд розслідує появу дезінформаційних постів у день проміжних виборів до Конгресу США спільно з правоохоронними органами та керівництвом соціальних мереж.

Співрозмовник агентства розповів, що поки неясно, хто стоїть за публікацією таких повідомлень.

Він також не розкрив зміст публікацій у соцмережах, що містили дезінформацію, але сказав, що вони були швидко видалені.

Нагадаємо, Велика Британія просить Євросоюз розслідувати справу компанії Facebook, що стосується звинувачень у зловживаннях даними користувачів, у тому числі через компанію Cambridge Analytica. Експертів цікавить, зокрема, політична реклама, поширювана підозрілими акаунтами в обхід правил соцмережі, згідно з якими, замовник політичної реклами повинен надати інформацію про себе і про те, хто її оплатив.

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