У США під час виборів до Конгресу зафіксували спроби дезінформації

Фото: вибори у США (GettyImages)

Уряд США розслідує появу дезінформаційних постів у день проміжних виборів до Конгресу

Влада Сполучених Штатів отримала повідомлення про декілька "обмежених" спроб введення в оману американських виборців у соціальних мережах. Про це повідомив представник Міністерства внутрішньої безпеки США, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що уряд розслідує появу дезінформаційних постів у день проміжних виборів до Конгресу США спільно з правоохоронними органами та керівництвом соціальних мереж.

Співрозмовник агентства розповів, що поки неясно, хто стоїть за публікацією таких повідомлень.

Він також не розкрив зміст публікацій у соцмережах, що містили дезінформацію, але сказав, що вони були швидко видалені.

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