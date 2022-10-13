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В США хотят увеличить производство комплексов Stinger и Javelin, поставляемых Украине

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Вашингтон, Четверг 13 октября 2022 14:27
В США хотят увеличить производство комплексов Stinger и Javelin, поставляемых Украине Фото: США хотят закупить больше комплексов Stinger и Javelin (popularmechanics com)
Автор: Наталья Юрченко

США намерены увеличить производство реактивных систем залпового огня, а также поставляемых Украине комплексов Stinger и Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника госсекретаря США по закупкам Дугласа Буша в интервью Defense News.

Он напомнил, что Пентагон уже увеличил бюджет военных закупок на 1,2 млрд. долларов, чтобы пополнить собственные арсеналы.

По его словам, США особенно необходимо увеличить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin, чтобы восполнить отправленные в Украину запасы.

"Если посмотреть на Javelin, Stinger (переносной зенитный ракетный комплекс), управляемые реактивные системы залпового огня и 155-мм артиллерийские системы, то именно этому мы уделяем основное внимание в плане увеличения объемов производства, в некоторых случаях в два или три раза в течение следующего года", - заявил Буш.

Напомним, ранее мы сообщали, что США намерены закупить около 1800 систем Javelin, часть из которых передадут Украине.

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