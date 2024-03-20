ua en ru
Ср, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei

Середа 20 березня 2024 22:52
UA EN RU
США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei Фото: США планують ввести санкції проти китайської компанії Huawei (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки не задоволені тим, що Huawei продовжує виробляти передові чипи, попри санкції. А також мають підозру, що компанія організувала секретну мережу постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SCMP.

Як пише видання, Білий дім планує посилити тиск на Huawei, яка минулого року представила передовий процесор для смартфонів 5G.

Зокрема, джерела видання повідомляють, що крім компаній, які фактично виробляють чипи, під санкції США можуть підпасти Shenzhen Pengjin High-Tech Co. та SiCarrier. Це фірми, що виробляють обладнання для виробництва чипів та допомагають Huawei отримати доступ до західного обладнання.

Однак наразі незрозуміло, чи має США докази зв'язку вказаних компаній з Huawei. Наразі не відомо, коли в США буде ухвалено остаточне рішення щодо введення санкцій компаній-партнерів Huawei.

Шпигунська діяльність Китаю по всьому світу

Нещодавно військовослужбовця ВМС США засудили до 27 місяців ув'язнення за отримання хабара в розмірі майже 15 тисяч доларів від офіцера китайської розвідки в обмін на фотографії військової інформації США.

А рік тому Китай міг використовувати свої кулі-шпигуни над повітряним простором Великої Британії.

Раніше президент США Джо Байден підписав закон , який забороняє використовувати у Сполучених Штатах обладнання китайських телекомунікаційних компаній Huawei та ZTE.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Huawei Сполучені Штати Америки Китай Російська Федерація
NEWS
Харків вдруге за день під ударом РФ. У місті лунають вибухи
Харків вдруге за день під ударом РФ. У місті лунають вибухи
DAILY
"Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою