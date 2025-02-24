США не хочуть включати гарантії безпеки в угоду щодо рідкісноземів, - CNN

Українське джерело видання стверджує, що найбільш проблемні пункти було виключено з проєкту угоди щодо рідкісноземів, але "американська сторона дуже сильно чинить опір включенню гарантій безпеки". Київ розраховує, що таке питання вдасться обговорити під час майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

"З нашого боку все готово. Ми доопрацювали проєкт (угоди - ред.). Ми зробили все можливе, щоб умови були прийнятними. У підсумку йдеться про рамкову угоду про створення фонду відновлення України. Передбачено окрему угоду про те, як він працюватиме", - додав співрозмовник CNN.

За його словами, Україна хоче організувати церемонію підписання угоди, на якій питання гарантій безпеки розглянуть президенти двох країн.

"Ми чекаємо відповіді американської сторони", - додало джерело видання.