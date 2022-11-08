США хочуть відновити інспекції російської ядерної зброї, - "Коммерсантъ"

США та Росія обговорюють можливість проведення найближчими тижнями засідання двосторонньої консультативної комісії з Договору про стратегічні наступальні озброєння. Інспекції російських ядерних об'єктів не проводили з початку 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Коммерсантъ ".

За даними російських джерел видання, як місце проведення комісії вперше розглядається Близькосхідний регіон. Раніше подібні зустрічі проводились у Женеві. Однак Москва не вважає Швейцарію, яка приєдналася до більшої частини запроваджених щодо РФ західних санкцій, нейтральною державою.

Як зазначається в публікації, незважаючи на заморожування діалогу між Росією та США щодо стратегічної стабільності, контакти щодо єдиної чинної двосторонньої угоди про контроль над озброєннями - Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) - продовжуються. Частину питань щодо виконання ДСНО сторони без очних контактів розглядали в дистанційному режимі.

Американська сторона, як випливає з коментаря заступника держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, має намір у ході майбутнього засідання консультативної комісії порушити питання щодо відновлення інспекцій у рамках ДСНО.

США не проводили інспекції з 2020 року через епідемію коронавірусної інфекції. Влітку 2022 року Вашингтон, за словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, повідомив Москву про плани "в явочному порядку" надіслати своїх інспекторів до РФ, що російська сторона розцінила як "відверту провокацію". Після цього РФ офіційно оголосила про призупинення інспекцій у рамках ДСНО

ДСНО був підписаний президентами РФ та США Дмитром Медведєвим та Бараком Обамою 8 квітня 2010 року у Празі. Договір передбачає, що кожна із сторін скорочує та обмежує свої стратегічні наступальні озброєння.

Востаннє консультативна комісія, в рамках якої мають обговорюватися всілякі аспекти виконання договору, збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Інспекції з ДСНО призупинено з початку 2020 року.