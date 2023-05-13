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У США хочуть відкликати 67 млн автомобілів через несправні подушки безпеки

Фото: у США хочуть відкликати 67 мільйонів авто через дефекти з подушками безпеки (прес-служба BMW)
Автор: Максим Шушко

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) вимагає відкликання 67 млн подушок безпеки через дефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство безпеки автомобілів заявило, що надувні пристрої створюють необґрунтований ризик смерті чи травмування.

"Патрони подушок безпеки створюють невиправданий ризик смерті та травм", - йдеться у листі NHTSA.

Компанія General Motors вже погодилася відкликати близько 1 млн. автомобілів. Понад 30 смертей у всьому світі, включаючи 24 смерті в США, та сотні травм в автомобілях різних автовиробників, починаючи з 2009 року, пов'язані з подушками Takata. Остання смерть сталася у липні 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що Китайський автомобільний гігант BYD інвестував у компанію Nuro 600 мільйонів доларів для того, щоб розпочати виробництво безпілотного фургона доставки третього покоління з подушкою безпеки для захисту пішоходів.

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