UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США хочуть відкликати 52 млн авто через несправність подушок безпеки

Фото: у США хочуть відкликати 52 млн авто через несправні подушки безпеки (прес-служба BMW)
Автор: Максим Шушко

Американські регулятори автомобільної безпеки заявили, що 52 млн подушок безпеки, вироблених компаніями ARC Automotive і Delphi Automotive, повинні бути відкликані, оскільки вони можуть розірватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Подушки безпеки, які національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) хоче відкликати, використовувалися в авто вироблених 12 автовиробниками в період з 2000 по 2018 рік. В числі цих компаній такі гіганти як: General Motors, Ford Motor, Stellantis, Tesla, Toyota Motor, і Volkswagen.

"Надувні подушки безпеки, які розриваються під час розгортання, явно несправні, оскільки вони не захищають пасажирів транспортного засобу належним чином, і самі по собі становлять необґрунтований ризик серйозних травм або смерті", - заявили в NHTSA.

У відомстві додають, що їй відомо про сім підтверджених розривів даних подушок безпеки в транспортних засобах у США. Вони призвели до шести травм та однієї смерті.

Відкликання авто в США

У травні національне управління безпеки дорожнього руху США вимагало відкликання 67 млн подушок безпеки через дефект. Через подушки, які виробляла компанія Takata зафіксували понад 30 смертей у всьому світі, включаючи 24 у Сполучених Штатах. 

Також, компанія Tesla відкликала майже 16 тисяч своїх автомобілів Model S і Model X 2021-2023 років випуску, через проблеми з ременями безпеки переднього ряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиподушкаАвтомобільний ринок