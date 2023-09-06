У США хочуть відкликати 52 млн авто через несправність подушок безпеки

Подушки безпеки, які національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) хоче відкликати, використовувалися в авто вироблених 12 автовиробниками в період з 2000 по 2018 рік. В числі цих компаній такі гіганти як: General Motors, Ford Motor, Stellantis, Tesla, Toyota Motor, і Volkswagen.

"Надувні подушки безпеки, які розриваються під час розгортання, явно несправні, оскільки вони не захищають пасажирів транспортного засобу належним чином, і самі по собі становлять необґрунтований ризик серйозних травм або смерті", - заявили в NHTSA.

У відомстві додають, що їй відомо про сім підтверджених розривів даних подушок безпеки в транспортних засобах у США. Вони призвели до шести травм та однієї смерті.

Відкликання авто в США

У травні національне управління безпеки дорожнього руху США вимагало відкликання 67 млн подушок безпеки через дефект. Через подушки, які виробляла компанія Takata зафіксували понад 30 смертей у всьому світі, включаючи 24 у Сполучених Штатах.

Також, компанія Tesla відкликала майже 16 тисяч своїх автомобілів Model S і Model X 2021-2023 років випуску, через проблеми з ременями безпеки переднього ряду.