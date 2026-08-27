У США хочуть вдарити "кувалдою" по Росії: сенатор назвав терміни

У США розраховують, що Палата представників наступного місяця розгляне законопроєкт про масштабні санкції проти Росії. Один із його авторів, сенатор Річард Блюменталь, назвав документ інструментом, який має суттєво посилити тиск на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що сподівається на ухвалення Палатою представників законопроєкту про масштабні санкції проти Росії вже наступного місяця.

За словами Блюменталя, документ має значну підтримку серед республіканців у Палаті представників. На початку серпня законопроєкт дійшов до Палати представників.

"Кувалда" для Путіна

Сенатор заявив, що законопроєкт має стати потужним інструментом тиску на російського президента Володимира Путіна.

"Путін розуміє лише силу. А законопроєкт про санкції проти Росії – це кувалда, яка може мати таку силу, яку розуміє Путін", – сказав Блюменталь.

Сенатор Блюменталь висловився про санкції проти РФ (інфографіка РБК-Україна)

Документ передбачає санкції проти високопосадовців Росії. Крім того, він надасть президенту США Дональду Трампу можливість встановлювати мита до 100% для найбільших покупців російської нафти та газу.

Йдеться, зокрема, про Китай та Індію. Такий механізм має скоротити доходи, які Москва отримує від експорту енергоносіїв і використовує для фінансування війни проти України.

У демократів були побоювання

Попри загальну підтримку санкцій з боку демократів, частина представників партії висловлювала занепокоєння щодо повноважень, які законопроєкт надасть Трампу, зазначає агенція.

Зокрема, йшлося про можливість запровадження додаткових тарифів проти союзників США.

Блюменталь заявив, що передбачені документом винятки дозволять уникнути запровадження тарифів проти європейських союзників. За його словами, це має зняти частину побоювань, які висловлювали демократи в Конгресі.