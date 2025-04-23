США хочуть укласти мир між Росією та Україною в перші 100 днів Трампа, - CNN

Один з європейських чиновників розповів CNN, чому в США намагаються пришвидшити укладання миру між Україною та Росією. На його думку, це пов'язано з тим, що перші сто днів Трампа на посаді президента добігають кінця. І його адміністрація намагається досягти миру до закінчення цього терміну.

Про це чиновник розказав на тлі того, що державний секретар США Марко Рубіо пропустив важливу зустріч у Лондоні, присвячену припиненню війни.

"Є багато рухомих частин, але одне зрозуміло: відчувається, що США активно просувають цю угоду саме в межах 100 днів", - зазначив він.

Видання додає, що мирний план щодо завершення війни, яку наразі просувають американці, передбачає визнання контролю Росії над Кримом. А це крок, на який президент України Володимир Зеленський вже заявив, що не погодиться.

"Важко уявити будь-яку угоду, в якій Крим не залишався б у статусі, в якому перебуває зараз. Але для Зеленського це, безумовно, складно", - додав європейський посадовець.

Тому мирна пропозиція США знаходиться під загрозою.

Додамо, що 100-й день президенства Трампа припадає на вівторок, 29 квітня.

Мирний план США

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, США підготували свій мирний план для завершення війни в Україні з семи пунктів.

Як виявилось, він суперечить позиції України і, нібито передбачає відмову від територій і НАТО. На ще вчора президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме Крим та інші окуповані території російськими.