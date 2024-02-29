США хочуть скидати гуманітарну допомогу у Сектор Газа з літаків: у чому причина

Сполучені Штати вивчають можливості доставки гуманітарної допомоги до Сектору Газа за допомогою військових літаків, оскільки доставка вантажів по суші стає все більш важчою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як заявили співрозмовники видання, той факт, що президент США Джо Байден розглядає таку можливість, свідчить про зростання стурбованості Білого дому з приводу погіршення гуманітарної ситуації, особливо на півночі сектора, де існує загроза голоду.

Один з американських чиновників заявив Axios, що це сталося, зокрема, тому що на початку лютого цивільна поліція бойовиків ХАМАС перестала супроводжувати гуманітарні вантажі після того, як зазнала нападу ізраїльської армії. Це дало змогу озброєним бандам грабувати вантажівки з гумодопомогою.

Співрозмовник видання заявив, що на початку війни США ставилися до ідеї доставки вантажів повітрям скептично. У Білому домі почали змінювати ставлення до такого способу відправлення гумдопомоги після того, як Ізраїль кілька разів успішно скинув гуманітарні вантажі до Сектору Газа. При цьому чиновники зазначили, що обсяги гумдопомоги, яку можна доставляти повітрям, обмежені.

Axios з посиланням на трьох ізраїльських та американських чиновників також повідомив, що США вимагали від Ізраїлю до середини березня підписати заяву про гарантії дотримання міжнародного права при використанні американської зброї, а також пропуск гуманітарних вантажів у Сектор Газа.

Війна Ізраїля з угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір із Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху. Днями в Ізраїлі погрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.