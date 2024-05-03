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США хочуть, щоб РФ і Китай виключили використання ШІ для керування ядерною зброєю

Ілюстративне фото: Російська ядерна зброя (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Державний департамент США наполягає на тому, щоб Китай і Росія оголосили, що тільки люди, а не штучний інтелект, будуть приймати рішення щодо використання ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Представник Бюро контролю над озброєннями Державного департаменту США Пол Дін сказав під час брифінгу для преси, що США вже взяли на себе "дуже чітке і тверде зобов’язання щодо того, що у випадках використання ядерної зброї це рішення буде прийнято лише людиною".

"Ми ніколи не покладатимемо рішення щодо ядерного використання на ШІ. Ми рішуче дотримуємося цієї заяви, і ми зробили це публічно з нашими колегами з Великої Британії та Франції", — сказав він.

"Ми б вітали подібну заяву з боку Китаю та Російської Федерації", - додав Дін, зазначивши, що "на нашу думку, це надзвичайно важлива норма відповідальної поведінки".

Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Ван І говорили про "ризики та безпеку штучного інтелекту" під час зустрічі минулої п’ятниці в Пекіні.

За словами Діна, США та 54 країни, серед яких немає Китаю і Росії, схвалили політичну декларацію про відповідальне військове використання штучного інтелекту, яка "забезпечить відсутність прогалин у підзвітності у використанні штучного інтелекту в армії та гарантує, що додатки розроблені та використовуються відповідно до суворих технічних специфікацій, з деякими вбудованими конструкціями, щоб забезпечити наявність гарантій і відповідальне використання технології".

Нагадаємо, нещодавно на засіданні ООН Росія наклала вето на резолюцію, що закликає запобігти гонці ядерних озброєнь у космосі.

ШІ у військовій сфері

Нещодавно CNN повідомив, що США вивчають інформацію про те, що ізраїльські військові використовують штучний інтелект для визначення цілей бомбардувань у секторі Газа.

Це повідомлення передувало випадку, коли військові ЦАХАЛу атакували з безпілотника колону гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" (World Central Kitchen). Тоді загинули семеро працівників місії. В армії Ізраїлю заявили про "хибну ідентифікацію" цілі.

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Штучний інтелектРосійська ФедераціяКитай