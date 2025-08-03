США хочуть примусити Росію до миру з Україною: посол при НАТО розповів, яким чином

"Президент Трамп - миротворець, і як я вже говорю (телеканалу сьогодні - ред.), продаючи зброю нашим союзникам по НАТО, ми плануємо чинити тиск на Росію, щоб повернути її за стіл переговорів і забезпечити міцне припинення вогню", - написав Вітакер.

Однак важливо зазначити, що безпосередньо в ефірі посол висловив сподівання, що якщо США будуть активно продавати зброю, то це зупинить Росію.

Також у ході ведуча відзначила той факт, що США відправляють і продають зброю союзникам по НАТО, які потім передають її Україні. Далі вона запитала, чому це важливо саме зараз, на що Вітакер сказав, що це дозволяє уникнути нестачі озброєнь.

"Очевидно, що США виробляють найсучаснішу зброю та боєприпаси у світі. Україна та її армія раді мати цю зброю - вона дозволяє їм захищатися від російського натиску. Водночас, як мені здається, президент Трамп ясно дав зрозуміти, що ця війна не буде вирішена на полі бою. Зрештою, все має бути врегульовано за столом переговорів, має бути досягнуто миру", - додав посол.

Крім того, дипломат дав зрозуміти, що продаж зброї союзникам це "прекрасна фінансова можливість для США", яка принесе користь американцям. Зокрема, йдеться про платників податків.

"Очевидно, йдеться про вартість зброї, яку ми продаємо союзникам по НАТО, а потім вони передають її Україні. Я б не назвав це несподіваною вигодою. Це просто знімає частину тягаря з американських платників податків, які, за деякими оцінками, вже витратили сотні мільярдів доларів на підтримку України в цій війні", - резюмував він.