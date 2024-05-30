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США хочуть перенаправити частину мігрантів з Латинської Америки до Італії та Греції, - CBS

Фото: США розробили план для мігрантів із Латинської Америки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США планують перенаправити невелику частину мігрантів із країн Латинської Америки до Греції та Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Джерела розповіли виданню, що Греція та Італія прийматимуть мігрантів, які пройшли процедуру контролю в імміграційних офісах. Їх адміністрація президента США Джо Байдена відкрила минулого року у чотирьох латиноамериканських країнах.

У таких центрах у Колумбії, Коста-Ріці, Еквадорі та Гватемалі люди можуть подавати заявки на легальний в'їзд до США чи інших країн. Згідно з останніми домовленостями, до Канади та Іспанії приєднаються Греція та Італія.

Один із співрозмовників видання зазначив, що Італія та Греція, швидше за все, приймуть відносно невелику кількість мігрантів, приблизно по 500 або менше осіб.

Як пише CBS News, Греція та Італія здебільшого є транзитними країнами для мігрантів, які хочуть жити в інших країнах Європи. Обидві країни мають "старе" населення та значний брак робочої сили, що створює стимул для переселення іноземних робітників.

Міграційна політика у США

Нагадаємо, міграційне питання стає все більш актуальним у США перед президентськими виборами, які відбудуться у листопаді.

Проблему міграції підігрівають республіканці - це одна із сфер, за які різко критикують чинну адміністрацію президента США Джо Байдена.

Члени Республіканської партії вимагають, щоб у країні запровадили жорсткішу міграційну політику.

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