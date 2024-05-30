США хотят перенаправить часть мигрантов из Латинской Америки в Италию и Грецию, - CBS

Источники рассказали изданию, что Греция и Италия будут принимать мигрантов, которые прошли процедуру контроля в иммиграционных офисах. Их администрация президента США Джо Байдена открыла в прошлом году в четырех латиноамериканских странах.

В таких центрах в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале люди могут подавать заявки на легальный въезд в США или другие страны. Согласно последним договоренностям, к Канаде и Испании присоединятся Греция и Италия.

Один из собеседников издания отметил, что Италия и Греция, скорее всего, примут относительно небольшое количество мигрантов, примерно по 500 или менее человек.

Как пишет CBS News, Греция и Италия в большинстве случаев являются транзитными странами для мигрантов, которые хотят жить в других странах Европы. Обе страны имеют стареющее население и значительную нехватку рабочей силы, что создает стимул для переселения иностранных рабочих.