США хочуть обмежити Китаю доступ до чипів для штучного інтелекту, - Bloomberg

Нові обмеження будуть спрямовані на те, щоб американська компанія Micron Technology та південно-корейські компанії SK Hynix і Samsung Electronics не постачали китайським фірмам так звані мікросхеми з високою пропускною здатністю.

Відомо, що Штати працюють над кількома видами обмеженнями, які будуть спрямовані на утримання критичних технологій від китайських виробників. Мова також і про обмеження на продаж обладнання для виробництва чіпів. Ці правила будуть стосуватись мікросхем пам'яті для штучного інтелекту.

У випадку, якщо такі обмеження дійсно будуть введені, то вони зачеплять чіпи HBM2 та більш сучасні моделі, включаючи HBM3 і HBM3E, обладнання для їх виробництва.

Наразі не зрозуміло, які повноваження США використають для обмеження південнокорейських компаній.

Ймовірно, це буде правило про прямий іноземний продукт (FDPR). Воно дозволяє США вводити контроль над продуктами іноземного виробництва, які використовують навіть незначну кількість американських технологій. Адже SK Hynix, і Samsung використовують програмне забезпечення та обладнання для проектування чипів від американських компаній Cadence Design Systems і Applied Materials.