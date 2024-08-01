США хотят ограничить Китаю доступ к чипам для искусственного интеллекта, - Bloomberg

Новые ограничения будут направлены на то, чтобы американская компания Micron Technology и южнокорейские компании SK Hynix и Samsung Electronics не поставляли китайским фирмам так называемые микросхемы с высокой пропускной способностью.

Известно, что Штаты работают над несколькими ограничениями, которые будут направлены на удержание критических технологий от китайских производителей. Речь также об ограничении на продажу оборудования для производства чипов. Эти правила будут относиться к микросхемам памяти для искусственного интеллекта.

В случае, если такие ограничения действительно будут введены, то они коснутся чипов HBM2 и более современных моделей, включая HBM3 и HBM3E, оборудование для их производства.

Пока не ясно, какие полномочия США используют для ограничения южнокорейских компаний.

Вероятно, это будет правило о прямом иностранном продукте (FDPR). Оно позволяет США вводить контроль над продуктами иностранного производства, использующими даже незначительное количество американских технологий. Ведь SK Hynix и Samsung используют программное обеспечение и оборудование для проектирования чипов от американских компаний Cadence Design Systems и Applied Materials.