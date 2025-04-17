США хочуть контролювати транзит газу через Україну? Що каже Зеленський

"Про трубу (українську ГТС - ред.) не говорили, хоча я думаю, що ми можемо говорити про цей актив", - зазначив глава держави.

При цьому він зазначив, що поновлення транзиту російського газу, який приносить доходи Кремлю і може використовуватись для фінансування війни, виключено.

"Ми багато разів говорили, що є інший газ, є інші країни. Будь ласка, якщо є якісь пропозиції, давайте до цього повертатися. Але ви бачите, що поки що ніхто до цієї тематики не повертається. Американці нас нікуди не штовхали", - розповів Зеленський.