США хочуть контролювати транзит газу через Україну? Що каже Зеленський

Україна і США не обговорюють питання української газотранспортної системи в рамках угоди про надра. Але його можна підняти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
"Про трубу (українську ГТС - ред.) не говорили, хоча я думаю, що ми можемо говорити про цей актив", - зазначив глава держави.
При цьому він зазначив, що поновлення транзиту російського газу, який приносить доходи Кремлю і може використовуватись для фінансування війни, виключено.
"Ми багато разів говорили, що є інший газ, є інші країни. Будь ласка, якщо є якісь пропозиції, давайте до цього повертатися. Але ви бачите, що поки що ніхто до цієї тематики не повертається. Американці нас нікуди не штовхали", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно Reuters із посиланням на власне джерело повідомило, що проєкт угоди про корисні копалини, підготовлений Вашингтоном, нібито містив вимогу, щоб американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC) контролювала газогін, який проходить із Росії до Європи через Україну.
Офіційні особи цих чуток не підтверджували. При цьому раніше не повідомлялося, що Україна і США обговорюють українську ГТС у рамках угоди про надра.
До слова, вже сьогодні Україна і США можуть підписати меморандум у рамках угоди про надра. Робота над угодою триває.
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