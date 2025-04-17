RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

США хотят контролировать транзит газа через Украину? Что говорит Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и США не обсуждают вопрос украинской газотранспортной системы в рамках сделки о недрах. Но его можно поднять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

"О трубе (украинской ГТС - ред.) не говорили, хотя я думаю, что мы можем говорить об этом активе", - отметил глава государства. 

При этом он отметил, что возобновление транзита российского газа, который приносит доходы Кремлю и может использоваться для финансирования войны, исключено.

"Мы много раз говорили, что есть другой газ, есть другие страны. Пожалуйста, если есть какие-то предложения, давайте к этому возвращаться. Но вы видите, что пока что никто к этой тематике не возвращается. Американцы нас никуда не толкали", - рассказал Зеленский. 

Слухи о планах США

Напомним, недавно Reuters со ссылкой на собственный источник сообщило, что проект соглашения о полезных ископаемых, подготовленный Вашингтоном, якобы содержал требование, чтобы американская Международная финансовая корпорация развития (DFC) контролировала газопровод, проходящий из России в Европу через Украину.

Официальные лица эти слухи не подтверждали. При этом ранее не сообщалось, что Украина и США обсуждают украинскую ГТС в рамках сделки о недрах.

К слову, уже сегодня Украина и США могут подписать меморандум в рамках сделки о недрах. Работа над соглашением продолжается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийГТССоединенные Штаты АмерикиРедкоземельные металлы в УкраинеГазТранзит газа