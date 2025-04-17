США хотят контролировать транзит газа через Украину? Что говорит Зеленский

"О трубе (украинской ГТС - ред.) не говорили, хотя я думаю, что мы можем говорить об этом активе", - отметил глава государства.

При этом он отметил, что возобновление транзита российского газа, который приносит доходы Кремлю и может использоваться для финансирования войны, исключено.

"Мы много раз говорили, что есть другой газ, есть другие страны. Пожалуйста, если есть какие-то предложения, давайте к этому возвращаться. Но вы видите, что пока что никто к этой тематике не возвращается. Американцы нас никуда не толкали", - рассказал Зеленский.