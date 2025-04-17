США хотят контролировать транзит газа через Украину? Что говорит Зеленский

Украина и США не обсуждают вопрос украинской газотранспортной системы в рамках сделки о недрах. Но его можно поднять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.
"О трубе (украинской ГТС - ред.) не говорили, хотя я думаю, что мы можем говорить об этом активе", - отметил глава государства.
При этом он отметил, что возобновление транзита российского газа, который приносит доходы Кремлю и может использоваться для финансирования войны, исключено.
"Мы много раз говорили, что есть другой газ, есть другие страны. Пожалуйста, если есть какие-то предложения, давайте к этому возвращаться. Но вы видите, что пока что никто к этой тематике не возвращается. Американцы нас никуда не толкали", - рассказал Зеленский.
Напомним, недавно Reuters со ссылкой на собственный источник сообщило, что проект соглашения о полезных ископаемых, подготовленный Вашингтоном, якобы содержал требование, чтобы американская Международная финансовая корпорация развития (DFC) контролировала газопровод, проходящий из России в Европу через Украину.
Официальные лица эти слухи не подтверждали. При этом ранее не сообщалось, что Украина и США обсуждают украинскую ГТС в рамках сделки о недрах.
К слову, уже сегодня Украина и США могут подписать меморандум в рамках сделки о недрах. Работа над соглашением продолжается.
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