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США хочуть допомогти Україні перейти у контрнаступ, - Байден

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Вашингтон, Середа 25 січня 2023 20:03
США хочуть допомогти Україні перейти у контрнаступ, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати мають намір допомогти Україні захистити свою територію. Також Вашингтон хоче допомогти українським військам перейти у контрнаступ.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми продовжуватимемо тісно координувати дії для надання повної та всебічної підтримки Україні. Росія не думала, що будемо діяти єдиним фронтом, але ми об'єднали зусилля. Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Для того, щоб звільнити свою країну, їм необхідно підвищити свою обороноздатність у довгостроковій перспективі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США допомагатимуть захищати Україну стільки, скільки потрібно.

Крім того, Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.

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