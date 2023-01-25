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США хотят помочь Украине перейти в контрнаступление, - Байден

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Вашингтон, Среда 25 января 2023 20:03
США хотят помочь Украине перейти в контрнаступление, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты намерены помочь Украине защитить свою территорию. Также Вашингтон хочет помочь украинским войскам перейти в контрнаступление.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы будем продолжать тесно координировать действия для оказания полной и всесторонней поддержки Украине. Россия не думала, что будем действовать единым фронтом, но мы объединили усилия. Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Для того чтобы освободить свою страну, им необходимо повысить свою обороноспособность в долгосрочной перспективе", - заявил он.

Напомним, ранее Байден заявил, что США будут помогать защищать Украину столько, сколько потребуется.

Кроме того, Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.

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