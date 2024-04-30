США хочуть адміністративно заборонити імпорт урану з РФ, поки немає закону, - Bloomberg

За інформацією джерел агенції, представники Ради національної безпеки Білого дому, Міністерства енергетики та інших органів провели відповідні переговори.

Наразі, жодних рішень поки не прийнято, повідомили співрозмовники журналістів, адже і адміністрація, і атомна промисловість все ще вважають за краще, аби заборону було закріплено на законодавчому рівні, тому що закон скасувати важче, ніж дії виконавчої влади.

Частка російського збагаченого урану в енергетиці США

Згідно з даними Департаменту енергетики США, Росія постачає майже чверть збагаченого урану, який використовується у США. Ці продажі приносять РФ приблизно 1 мільярд доларів на рік.

Білий дім вважає, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США". Водночас, заміна російського урану може збільшити вартість цього палива на 20%.

Законопроект про заборону застряг у Сенаті

Законодавці Палати представників ухвалили законопроект, який забороняє імпорт збагаченого російського урану з відтермінуванням до 2028 року, у грудні 2023 року.

Проте голосування в Сенаті було заблоковано сенатором-республіканцем від Техасу Тедом Крузом.

Коли минулого місяця міністра енергетики Дженніфер Гренхольм запитали про цю проблему, вона сказала, що виконавчі дії "можливі", але дії Конгресу є кращими.

"Ми стурбовані довготривалим характером цього", - сказала вона.