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США хочуть адміністративно заборонити імпорт урану з РФ, поки немає закону, - Bloomberg

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість заборони імпорту збагаченого російського урану адміністративними методами, поки Конгрес не ухвалить відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел агенції, представники Ради національної безпеки Білого дому, Міністерства енергетики та інших органів провели відповідні переговори.

Наразі, жодних рішень поки не прийнято, повідомили співрозмовники журналістів, адже і адміністрація, і атомна промисловість все ще вважають за краще, аби заборону було закріплено на законодавчому рівні, тому що закон скасувати важче, ніж дії виконавчої влади.

Частка російського збагаченого урану в енергетиці США

Згідно з даними Департаменту енергетики США, Росія постачає майже чверть збагаченого урану, який використовується у США. Ці продажі приносять РФ приблизно 1 мільярд доларів на рік.

Білий дім вважає, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США". Водночас, заміна російського урану може збільшити вартість цього палива на 20%.

Законопроект про заборону застряг у Сенаті

Законодавці Палати представників ухвалили законопроект, який забороняє імпорт збагаченого російського урану з відтермінуванням до 2028 року, у грудні 2023 року.

Проте голосування в Сенаті було заблоковано сенатором-республіканцем від Техасу Тедом Крузом.

Коли минулого місяця міністра енергетики Дженніфер Гренхольм запитали про цю проблему, вона сказала, що виконавчі дії "можливі", але дії Конгресу є кращими.

"Ми стурбовані довготривалим характером цього", - сказала вона.

Нагадаємо, у березні цього року Гренхольм закликала Конгрес нарешті ухвалити заборону. За її словами, це дозволить спрямувати заощаджені кошти на підтримку розробки американського палива для ядерних реакторів.

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