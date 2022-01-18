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В США грозит пожизненное: в Одессе поймали преступника из России

Автор: Иванна Шовкун

В Одессе правоохранители задержали россиянина. Он находился в международном розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

48-летний гражданин России был задержан в Одессе. По данным следствия, он незаконно въехал на территорию Украины. Сейчас эту информацию проверяют.

Ранее в США преступника приговорили к пожизненному заключению. Там его обвинили в денежных махинациях, рэкете, мошенничестве и наркопреступлениях. После того, как суд вынес приговор, полиции выдали ордер на арест. Однако преступник скрывался, потому его объявили в международный розыск.

Украинские правоохранители сразу сообщили о задержании россиянина в компетентные органы Соединенных Штатов Америки.

Напомним, 7 декабря в аэропорту Одессы пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске. Его разыскивали за совершение ряда уголовных преступлений.

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Одесса