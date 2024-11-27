США готуються схвалити продаж Ізраїлю зброї на 680 млн доларів, - Reuters
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена прагне схвалити продаж Ізраїлю пакета зброї вартістю 680 млн доларів на тлі оголошення припинення вогню у Лівані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами американського чиновника, пакет зброї для Ізраїлю містить тисячі комплектів високоточного наведення бомб JDAM і сотні бомб малого діаметра.
Пакет готувався кілька місяців і протягом вересня-жовтня був розглянутий у Конгресі.
Зазначається, що продаж обладнання уможливив пакет на 20 млрд доларів, який США схвалили у серпні та куди зокрема увійшли винищувачі.
Представник Державного департаменту відмовився підтвердити Reuters факт продажу, але заявив, що підтримка безпеки Ізраїлю з боку США є непохитною, водночас він зобов’язаний захищати цивільне населення.
Нагадаємо, раніше цього місяця повідомлялося, що Сенат США планує проголосувати за законопроєкт, який заблокує продаж зброї Ізраїлю. Мова йшла про деякі її види.
Документ підтримали законодавці, які стверджують, що Ізраїль перешкоджає гуманітарній допомозі, якої гостро потребують палестинські цивільні особи в Секторі Газа.
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