Білий дім стежить за дотриманням стелі цін на російську нафту, - Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі ввжає, що введення стелі цін на російську нафту суттєво вплинуло на обмеження можливостей Кремля, тож США продовжать здійснювати контроль за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник Білого дому зазначив, що Сполучені Штати вважають стелю цін на експорт російської нафти важливим інструментом і уважно стежать, щоб встановлені обмеження не порушувалися.

"Ніхто не повинен купувати російську нафту, порушуючи обмеження ціни. Ми продовжимо спостерігати та обговорювати це з нашими європейськими союзниками й партнерами - з метою контролю за ефективністю", - заявив Кірбі.

Стеля цін

З 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Цей механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден. При цьому встановлений ціновий ліміт: 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Однак за даними Financial Times, Росії вдалося уникнути санкцій G7 на більшу частину своєї нафти.