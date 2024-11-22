У США готуються до можливої кібер-атаки зі сторони Китаю, - Reuters

Сполучені Штати Америки готуються до можливо хакерської атаки зі сторони Китаю. Зокрема, на мережі критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, виконавчий директор Кіберкомандування США Морган Адамскі заявив, що сказав, що наразі пов'язані з Китаєм кібероперації спрямовані на отримання переваги в разі великого конфлікту з США.

Зокрема, чиновників попередили, що пов'язані з Китаєм хакери скомпрометували ІТ-мережі і зробили кроки для проведення деструктивних атак у разі конфлікту.

А Адамскі заявив, що уряд США "здійснює глобально синхронізовану діяльність, як наступального, так і оборонного характеру, яка сфокусована на приниженні та підриві кібероперацій КНР по всьому світу". За його словами, серед публічних прикладів - викриття операцій, санкції, звинувачення, дії правоохоронних органів і консультації з кібербезпеки, в яких беруть участь багато країн.

Водночас Китай заперечує кібероперації, спрямовані проти американських організацій.