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У США готуються до можливої кібер-атаки зі сторони Китаю, - Reuters

П'ятниця 22 листопада 2024 22:59
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У США готуються до можливої кібер-атаки зі сторони Китаю, - Reuters Ілюстративне фото: Сполучені Штати заявили про можливу підготовку хакерської атаки зі сторони Китаю (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки готуються до можливо хакерської атаки зі сторони Китаю. Зокрема, на мережі критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, виконавчий директор Кіберкомандування США Морган Адамскі заявив, що сказав, що наразі пов'язані з Китаєм кібероперації спрямовані на отримання переваги в разі великого конфлікту з США.

Зокрема, чиновників попередили, що пов'язані з Китаєм хакери скомпрометували ІТ-мережі і зробили кроки для проведення деструктивних атак у разі конфлікту.

А Адамскі заявив, що уряд США "здійснює глобально синхронізовану діяльність, як наступального, так і оборонного характеру, яка сфокусована на приниженні та підриві кібероперацій КНР по всьому світу". За його словами, серед публічних прикладів - викриття операцій, санкції, звинувачення, дії правоохоронних органів і консультації з кібербезпеки, в яких беруть участь багато країн.

Водночас Китай заперечує кібероперації, спрямовані проти американських організацій.

Раніше РБК-Україна писало про те, що китайські хакери зламали систему Verizon. Після цього їхні атаки були націлені на телефони людей зі штабу Гарріс. Тоді ЗМІ повідомляли, ті хакери, які зламали систему Verizon, націлилися на телефони людей, пов'язаних із передвиборчою кампанією кандидата у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

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