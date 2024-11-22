ua en ru
Пт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В США готовятся к возможной кибер-атаки со стороны Китая, - Reuters

Пятница 22 ноября 2024 22:59
UA EN RU
В США готовятся к возможной кибер-атаки со стороны Китая, - Reuters Иллюстративное фото: Соединенные Штаты заявили о возможной подготовке хакерской атаки со стороны Китая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки готовятся к возможно хакерской атаке со стороны Китая. В частности, на сети критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, исполнительный директор Киберкомандования США Морган Адамски заявил, что сказал, что связанные с Китаем кибероперации направлены на получение преимущества в случае большого конфликта с США.

В частности, чиновники предупредили, что связанные с Китаем хакеры скомпрометировали ИТ-сети и сделали шаги для проведения деструктивных атак в случае конфликта.

Адамски же заявил, что правительство США "осуществляет глобально синхронизированную деятельность, как наступательного, так и оборонного характера, которая сфокусирована на унижении и подрыве киберопераций КНР по всему миру". По его словам, среди публичных примеров – разоблачение операций, санкции, обвинения, действия правоохранительных органов и консультации по кибербезопасности, в которых принимают участие многие страны.

В то же время Китай отрицает кибероперации, направленные против американских организаций.

Ранее РБК-Украина писала о том, чтокитайские хакеры взломали систему Verizon. После этого их атаки были нацелены на телефоны людей из штаба Гаррис. Тогда СМИ сообщали, что взломавшие систему Verizon хакеры нацелились на телефоны людей, связанных с предвыборной кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Гаррис.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Россия планировала на июнь наступление на Сумы и Харьков: источник в Генштабе раскрыл детали
Россия планировала на июнь наступление на Сумы и Харьков: источник в Генштабе раскрыл детали
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте