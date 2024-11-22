В США готовятся к возможной кибер-атаки со стороны Китая, - Reuters
Соединенные Штаты Америки готовятся к возможно хакерской атаке со стороны Китая. В частности, на сети критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, исполнительный директор Киберкомандования США Морган Адамски заявил, что сказал, что связанные с Китаем кибероперации направлены на получение преимущества в случае большого конфликта с США.
В частности, чиновники предупредили, что связанные с Китаем хакеры скомпрометировали ИТ-сети и сделали шаги для проведения деструктивных атак в случае конфликта.
Адамски же заявил, что правительство США "осуществляет глобально синхронизированную деятельность, как наступательного, так и оборонного характера, которая сфокусирована на унижении и подрыве киберопераций КНР по всему миру". По его словам, среди публичных примеров – разоблачение операций, санкции, обвинения, действия правоохранительных органов и консультации по кибербезопасности, в которых принимают участие многие страны.
В то же время Китай отрицает кибероперации, направленные против американских организаций.
Ранее РБК-Украина писала о том, чтокитайские хакеры взломали систему Verizon. После этого их атаки были нацелены на телефоны людей из штаба Гаррис. Тогда СМИ сообщали, что взломавшие систему Verizon хакеры нацелились на телефоны людей, связанных с предвыборной кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Гаррис.
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