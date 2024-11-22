В США готовятся к возможной кибер-атаки со стороны Китая, - Reuters

Соединенные Штаты Америки готовятся к возможно хакерской атаке со стороны Китая. В частности, на сети критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, исполнительный директор Киберкомандования США Морган Адамски заявил, что сказал, что связанные с Китаем кибероперации направлены на получение преимущества в случае большого конфликта с США.

В частности, чиновники предупредили, что связанные с Китаем хакеры скомпрометировали ИТ-сети и сделали шаги для проведения деструктивных атак в случае конфликта.

Адамски же заявил, что правительство США "осуществляет глобально синхронизированную деятельность, как наступательного, так и оборонного характера, которая сфокусирована на унижении и подрыве киберопераций КНР по всему миру". По его словам, среди публичных примеров – разоблачение операций, санкции, обвинения, действия правоохранительных органов и консультации по кибербезопасности, в которых принимают участие многие страны.

В то же время Китай отрицает кибероперации, направленные против американских организаций.