США готують на відправку нову партію боєприпасів для України (фото)

Міноборони США готується відправити ще одну партію боєприпасів для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагона.

"Пілоти, які прибули на базу військово-повітряних сил Дувр у Делавері, завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Пентагону, снаряди перевезуть на C -17 Globemaster III в рамках місії допомоги в безпеці.