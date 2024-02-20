США готують санкції проти Китаю за підтримку війни РФ проти України

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, що допомагають Росії розпалювати війну в Україні. Обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Так, сенатор-демократ Джеральд Конноллі, член Комітету з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США заявив, що законодавці вже розглядають такі плани після того, як минулого тижня аналогічні заходи були запропоновані Європейським Союзом.

"Китай повинен зрозуміти, що аналогічні санкції, які починають реально діяти в Росії і впливають на російську продуктивність, економічні показники та якість життя, можуть бути застосовані й до Китаю. І, відверто кажучи, Китай може втратити набагато більше, ніж Росія", - сказав Коннолі.

Санкції США можуть істотно зашкодити китайській економіці, яка вже перебуває в стані занепаду після повільнішого, ніж очікувалося, відновлення після COVID-19 і турбулентності в секторі нерухомості. Водночас, таке рішення може нашкодити США, враховуючи торговельну взаємозалежність країн, і це міркування викликало обережність Вашингтона в минулому.

Водночас, Конноллі сказав, що це не зупинить санкції та що їх можуть запровадити "дуже скоро".

"Я сподіваюся, що сама загроза цього - і той факт, що європейці дійсно серйозно ставляться до цього, що є відносно нещодавньою подією - має прояснити деякі думки в Пекіні. Якби широкі санкції були застосовані до Китаю, це б дуже сильно вдарило по ньому. А їхні економічні показники зараз і так слабкі. Тому я сподіваюся, що Китай ретельно прорахує, що підтримка насильства і розбещеності Росії в Україні не на часі", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи розглядають США можливість запровадження санкцій проти Китаю, подібних до тих, що пропонує ЄС, сенатор Бен Кардін сказав, що наразі Конгрес розглядає варіанти з адміністрацією Байдена та що "це вимагатиме більшої співпраці з іншими країнами".

У доповіді американської розвідки зазначається, що Китай "також стає все більш важливою опорою для Росії в її військових зусиллях, ймовірно, постачаючи Москві ключові технології та обладнання подвійного призначення, що використовуються у війні проти України".

Вересневе розслідування CNBC показало, що китайські фірми відіграють вирішальну роль у зміцненні військового потенціалу Росії, зокрема через торгівлю товарами для використання на полі бою в Україні. Окремий звіт, опублікований у січні, показав, що Китай став ключовим каналом постачання критично важливих західних технологій до Росії.

Пекін відкидає ці звинувачення, заявляючи, що його торгівля з Москвою є "нормальним економічним співробітництвом", не спрямованим проти "третьої сторони".

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, запроваджених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Днями міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін не постачає летальну зброю в Росію, не продає летальну зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту.

Водночас, раніше постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь під час засідання Ради Безпеки закликав США припинити постачання зброї в Україну.

Європейський Союз планує запровадити санкції проти китайських компаній, які, на його думку, допомагають Росії обійти західні обмеження, спрямовані на стримування її війни в Україні.

Пропозиції, які стануть частиною 13-го пакету санкцій блоку з початку повномасштабного вторгнення Росії, можуть бути готові наприкінці цього місяця до другої річниці війни. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що ці плани набули нової актуальності після смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

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