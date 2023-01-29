США готують попередження Туреччині через допомогу Росії в обході санкцій

Браян Нельсон відвідає столицю Туреччини Анкару та її фінансовий центр Стамбул 2–3 лютого.

"Приватні особи та установи, які працюють у дозвільних юрисдикціях, потенційно ризикують втратити доступ до ринків США через ведення бізнесу з особами, які підпадають під санкції, або відсутність належної перевірки", - заявив представник Мінфіну.

Він попередить про те, що слід уникати угод, пов'язаних з потенційною передачею технологій подвійного призначення, які, зрештою, можуть бути використані російськими військовими, заявив представник Мінфіну США.

У Туреччині, а також ОАЕ заступник міністра заявить про можливість втрати доступу до ринків G7 через ведення бізнесу з організаціями під санкціями, повідомляє міністерство.

В ОАЕ Браян Нельсон розкритикує неналежні дотримання санкцій, повідомляє речник міністерства.

Поїздка Нельсона збігається з періодом напружених відносин між Сполученими Штатами та Туреччиною, оскільки два союзники з НАТО розходяться в думках з цілої низки питань, пише Reuters.

Раніше у Стокгольмі курди спалили Коран навпроти посольства Туреччини. Після цього турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки її заявки на членство в НАТО.

Пізніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто припустив, що його країна разом зі Швецією можуть стати членами Альянсу вже у липні.

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