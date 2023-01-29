США готують попередження Туреччині через допомогу Росії в обході санкцій

США попередять владу та бізнес Туреччини та ОАЕ про те, що вони можуть втратити доступ до ринків у разі порушення санкцій проти Росії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.
Браян Нельсон відвідає столицю Туреччини Анкару та її фінансовий центр Стамбул 2–3 лютого.
"Приватні особи та установи, які працюють у дозвільних юрисдикціях, потенційно ризикують втратити доступ до ринків США через ведення бізнесу з особами, які підпадають під санкції, або відсутність належної перевірки", - заявив представник Мінфіну.
Він попередить про те, що слід уникати угод, пов'язаних з потенційною передачею технологій подвійного призначення, які, зрештою, можуть бути використані російськими військовими, заявив представник Мінфіну США.
У Туреччині, а також ОАЕ заступник міністра заявить про можливість втрати доступу до ринків G7 через ведення бізнесу з організаціями під санкціями, повідомляє міністерство.
В ОАЕ Браян Нельсон розкритикує неналежні дотримання санкцій, повідомляє речник міністерства.
Поїздка Нельсона збігається з періодом напружених відносин між Сполученими Штатами та Туреччиною, оскільки два союзники з НАТО розходяться в думках з цілої низки питань, пише Reuters.
Раніше у Стокгольмі курди спалили Коран навпроти посольства Туреччини. Після цього турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки її заявки на членство в НАТО.
Пізніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто припустив, що його країна разом зі Швецією можуть стати членами Альянсу вже у липні.
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