США готують новий пакет військової допомоги для України на 725 млн доларів, – Reuters

Цей крок є частиною зусиль із підтримки України на тлі посилення російської агресії перед завершенням президентського терміну Байдена.

Очікується, що до пакету увійде:

Протитанкова зброя для стримування російських військ.

Протипіхотні міни, попри їх суперечливий статус.

Безпілотники та ракети Stinger.

Боєприпаси для HIMARS, включно з касетними боєприпасами, що використовуються у ракетах GMLRS.

Розмір пакету суттєво перевищує попередні, які зазвичай становили 125–250 мільйонів доларів. Це буде однією з останніх великих військових допомог від адміністрації Байдена до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

Конгрес отримає офіційне повідомлення про пакет найближчими днями. Остаточний зміст і розмір допомоги можуть бути уточнені перед підписанням Байденом.

Хоча протипіхотні міни заборонені міжнародними договорами, Україна наполягала на їхньому постачанні для захисту власної території. США очікують, що їх використання буде обмежено військовими зонами та уникатиме цивільних районів.

За даними аналітиків, Росія досягає найшвидшого просування на полі бою з моменту вторгнення, що підкреслює нагальну потребу України в додаткових засобах оборони.

Байден має ще 4–5 мільярдів доларів PDA, схвалених Конгресом, які можуть бути використані до передачі влади. Це означає, що частина допомоги залишатиметься на розсуд нової адміністрації.

Цей пакет озброєнь демонструє стратегічну підтримку України з боку США навіть на тлі політичних змін у Вашингтоні. Поставка такої допомоги допоможе зміцнити обороноздатність України у критичний момент війни. Однак, рішення щодо мінної зброї викликає дискусії через ризики для цивільного населення та етичні аспекти використання такої зброї.