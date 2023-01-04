США готують новий пакет допомоги Україні. До нього можуть увійти додаткові HIMARS

"США планують надати Україні новий пакет військової допомоги найближчими днями та тижнями. Про це заявив представник РНБ Джон Кірбі. Він зазначив, що нова допомога може включати додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS", - написав він.

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла система ППО Patriot.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що уряд США розробив спеціальний план для прискореної підготовки українських військових до роботи на системах Patriot.

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