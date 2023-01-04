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США готовят новый пакет помощи Украине. В него могут войти дополнительные HIMARS

Фото: представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине. В него могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента "Голоса Америки" Михаил Комадовский в Twitter.

"США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель СНБ Джон Кирби. Он отметил, что новая помощь может включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS", - написал он.

Напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в который вошла система ПВО Patriot.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что правительство США разработало специальный план для ускоренной подготовки украинских военных к работе на системах Patriot.

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