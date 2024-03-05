США готують компромісний варіант законопроекту, який включає допомогу Україні

У цьому документі Україні пропонується виділити на понад $10 млрд менше грошей: $47,69 млрд проти раніше задуманих $60,06 млрд.

Крім того, до законопроекту, на прохання республіканців, включили заходи щодо посилення контролю на кордоні з Мексикою, в рамках якого мігрантам доведеться чекати на рішення американського імміграційного суду за межами США.

Процес планують завершити до середини березня, прихильники плану республіканці вважають, що він дозволить йому дійти до голосування - навіть це ризикує викликати негативну реакцію з боку вкрай правих членів або навіть проголосувати за його усунення з посади спікера.

Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні. Через це постачання озброєння нашим захисникам від американців призупинено.

Раніше ми писали, що Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні наприкінці березня – квітні.

До речі, у Палаті представників готуються до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Майка Джонсона.