RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США готовят компромиссный вариант законопроекта, включающего помощь Украине

Фото: спикер палаты представителей США Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта, включающего помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В этом документе Украине предлагается выделить на более чем $10 млрд меньше денег: $47,69 млрд против ранее задуманных $60,06 млрд.

Кроме того, в законопроект, по просьбе республиканцев, включили меры по ужесточению контроля на границе с Мексикой, в рамках которой мигрантам придется дожидаться решений американского иммиграционного суда за пределами США.

Процесс планируют завершить к середине марта, сторонники плана республиканцы полагают, что он позволит ему дойти до голосования - даже это рискует вызвать негативную реакцию со стороны крайне правых членов или даже проголосовать за его отстранение от должности спикера.

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки вооружения нашим защитникам от американцев приостановлены.

Ранее мы писали, что Палата представителей США может проголосовать за помощь Украине в конце марта-апреле. 

К слову, в Палате представителей готовятся к одобрению помощи Украине в обход спикера Майка Джонсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки