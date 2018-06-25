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США готуються обмежити експорт технологій в Китай, - WSJ

НовиниПолітика    25.06.2018 - 09:06
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Компаніям з китайським капіталом заборонять купувати стартапи

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується обмежити експорт американських технологій. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Трамп має намір різко обмежити інвестиції Китаю в технологічну галузь США, щоб посилити контроль над експортом технологій і перешкодити реалізації програми Made in China 2025, метою якої є досягнення світового лідерства Китаю в ключових технологіях.

Зокрема, передбачається, що компаніям з більш ніж 25% часткою китайських власників заборонять купівлю підприємств і стартапів, що займаються розробкою промислових технологій. Крім того, Рада національної безпеки і Міністерство торгівлі США розробляють механізми контролю за передачею технологій Китаю.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ввести нові мита в 10% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, технології  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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