США готовятся направить больше войск на Ближний Восток, - Reuters

Соединенные Штаты готовятся направить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с напряженной ситуацией с Ираном. Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Источниками агентства на условиях анонимности выступили два представителя США. Это, по данным источников, должно стать ответом на растущую обеспокоенность по поводу Ирана, который Вашингтон обвиняет в нападениях на нефтяные танкеры в Османском заливе.

Чиновники не сообщили, сколько войск будет развернуто, и не уточнили сроки развертывания.

Напомним, в Оманском заливе 13 июня напали на норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Это произошло через месяц после того, как в результате диверсии были повреждены четыре нефтяные танкеры у побережья ОАЭ.

Вскоре члены Совета безопасности ООН собрались на экстренное заседание по этому поводу и осудили атаку на два нефтяных танкеры, призвав тщательно расследовать этот инцидент.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоял Иран. Так он прокомментировал выпущенное ВМС США видео, демонстрирующее, как моряки с иранского катера снимают с борта одного из танкеров нечто, напоминающее неразорвавшуюся магнитную мину.