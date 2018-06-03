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США готовят санкции против связанных с "Северным потоком-2" компаний, - Foreign Policy

НовостиЭкономика    03.06.2018 - 11:47
Фото: иллюстративное фото (gazprom.ru)
Фото: иллюстративное фото (gazprom.ru)

Вашингтон опасается возможного усиления зависимости Западной Европы от России

Соединенные Штаты Америки готовятся ввести санкции против энергетических компаний Германии и других европейских стран, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом со ссылкой на источники пишет Foreign Policy.

По данным источников, ключевые фигуры в Белом доме и американском Конгрессе склоняются к введению санкций за связи с "Северным потоком-2". В то же время рассматриваются и другие способы заблокировать строительство газопровода.

Также сообщается, что в Вашингтоне опасаются возможного усиления зависимости Западной Европы в случае строительства и эксплуатации нового трубопровода.

Напомним, ранее сообщалось, что акции "Северного потока" и "Северного потока-2" могут арестовать в связи с обращением Украины в иностранные инстанции для взыскания проигранных российским "Газпромом" 2,6 млрд долларов.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Северный поток-2, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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