США готовят санкции против связанных с "Северным потоком-2" компаний, - Foreign Policy

Вашингтон опасается возможного усиления зависимости Западной Европы от России

Соединенные Штаты Америки готовятся ввести санкции против энергетических компаний Германии и других европейских стран, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом со ссылкой на источники пишет Foreign Policy.

По данным источников, ключевые фигуры в Белом доме и американском Конгрессе склоняются к введению санкций за связи с "Северным потоком-2". В то же время рассматриваются и другие способы заблокировать строительство газопровода.

Также сообщается, что в Вашингтоне опасаются возможного усиления зависимости Западной Европы в случае строительства и эксплуатации нового трубопровода.

Напомним, ранее сообщалось, что акции "Северного потока" и "Северного потока-2" могут арестовать в связи с обращением Украины в иностранные инстанции для взыскания проигранных российским "Газпромом" 2,6 млрд долларов.