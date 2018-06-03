США готують санкції проти пов'язаних з "Північним потоком-2" компаній, - Foreign Policy

Вашингтон побоюється можливого посилення залежності Західної Європи від Росії

Сполучені Штати Америки готуються ввести санкції проти енергетичних компаній Німеччини та інших європейських країн, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Про це з посиланням на джерела пише Foreign Policy.

За даними джерел, ключові фігури в Білому домі та американському Конгресі схиляються до запровадження санкцій за зв'язки з "Північним потоком-2". В той же час розглядаються й інші способи заблокувати будівництво газопроводу.

Також повідомляється, що у Вашингтоні побоюються можливого посилення залежності Західної Європи у разі будівництва та експлуатації нового трубопроводу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції "Північного потоку" і "Північного потоку-2" можуть заарештувати у зв'язку із зверненням України в іноземні інстанції для стягнення програних російським "Газпромом" 2,6 млрд доларів.