США готовят санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе, - WSJ

США готовят финансовые санкции против главарей пророссийскийх боевиков на Донбассе. Официально об ограничениях объявят в четверг, 20 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам источников газеты, финансовые санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе готовятся накануне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, Германию и Швейцарию. Данная мера является частью дипломатического давления на Россию, чтобы она отказалась от вторжения на украинскую территорию.
Отмечается, что санкции будут введены против четырех физических лиц. Официально об ограничениях объявят в четверг.
Напомним, США подготовили проект санкций против России на случай вторжения в Украину, которые, в том числе, будут распространяться на президента РФ Владимира Путина.
Отметим, в США допускают любые варианты санкций против России, в том числе возможность межбанковской системы передачи информации SWIFT, в случае вторжения в Украину.