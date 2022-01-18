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США готовят санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе, - WSJ

Автор: Дмитрий Кузнецов

США готовят финансовые санкции против главарей пророссийскийх боевиков на Донбассе. Официально об ограничениях объявят в четверг, 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, финансовые санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе готовятся накануне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, Германию и Швейцарию. Данная мера является частью дипломатического давления на Россию, чтобы она отказалась от вторжения на украинскую территорию.

Отмечается, что санкции будут введены против четырех физических лиц. Официально об ограничениях объявят в четверг.

Напомним, США подготовили проект санкций против России на случай вторжения в Украину, которые, в том числе, будут распространяться на президента РФ Владимира Путина.

Отметим, в США допускают любые варианты санкций против России, в том числе возможность межбанковской системы передачи информации SWIFT, в случае вторжения в Украину.

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