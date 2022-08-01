В США готовят план по обеспечению безопасности Пелоси, отслеживая любые передвижения КНР

Чиновники Министерства обороны США работают круглосуточно, отслеживая любые передвижения Китая в регионе, разрабатывая план по обеспечению безопасности спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время ее азиатского турне и поездки на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.