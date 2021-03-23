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В США готовят новый пакет поддержки экономики на 3 трлн долларов

Новина українською → Вашингтон, Вторник 23 марта 2021 17:31
В США готовят новый пакет поддержки экономики на 3 трлн долларов Фото: Конгресс США (facebook.com rus.embassy.usa)
Автор: Андрей Козловский

В США экономические советники президента Джо Байдена готовят новый пакет мер по поддержке экономики на 3 трлн долларов. Он будет направлен на долгосрочную перспективу и коснется развития национальной инфраструктуры и перехода к чистой энергетике.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, новый пакет мер по поддержке экономики разобьют на несколько меньших пакетов.

Первый пакет - о развитии инфраструктуры, в том числе чистой энергетики и 5G. Деньги пойдут на широкополосную связь в сельской местности, повышение квалификации миллионов работников, строительство доступных и энергоэффективных жилых домов. В частности, около 1 трлн долларов намерены потратить на строительство дорог, мостов, железных дорог, портов, станций зарядки электромобилей, модернизацию электросетей.

Второй пакет - социальная сфера. Речь идет о бесплатном образовании в общественных колледжах, общедоступных детских садах и национальной программе оплачиваемых отпусков.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов поддержала пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. Согласно ему американцы получат по 1400 долларов помощи из-за пандемии коронавирус.

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