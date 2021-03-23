У США готують новий пакет підтримки економіки на 3 трлн доларів
У США економічні радники президента Джо Байдена готують новий пакет заходів з підтримки економіки на 3 трлн доларів. Він буде спрямований на довгострокову перспективу і торкнеться розвитку національної інфраструктури і переходу до чистої енергетики.
Як повідомляється, новий пакет заходів з підтримки економіки розіб'ють на кілька менших пакетів.
Перший пакет - про розвиток інфраструктури, зокрема чистої енергетики і 5G. Гроші підуть на широкосмуговий зв'язок у сільській місцевості, підвищення кваліфікації мільйонів працівників, будівництво доступних і енергоефективних житлових будинків. Зокрема, близько 1 трлн доларів мають намір витратити на будівництво доріг, мостів, залізниць, портів, станцій зарядки електромобілів, модернізацію електромереж.
Другий пакет - соціальна сфера. Гроші витратять на безкоштовну освіту в громадських коледжах, загальнодоступних дитячих садках і національну програму оплачуваних відпусток.
Нагадаємо, раніше Палата представників Конгресу Сполучених Штатів підтримала пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів. Згідно з ним американці отримають по 1400 доларів допомоги через пандемію коронавірусу.