США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Госдепартамент США должен опубликовать отчет о компаниях, которые оказывают помощь в строительстве газопровода "Северный поток-2" в четверг-пятницу. В отчете могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, подводной прокладной трубопровода или проверкой строительного оборудования. Среди них, в частности, может оказаться страховая компания Zurich Insurance Group

"Компании могут оказаться под угрозой санкций США в соответствии с действующим законодательством, если они не прекратят работу", - сообщает издание.

Напомним, 1 января, Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает в себя положения об усилении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Также сообщалось, что строительство "Северного потока-2" продолжится в водах Дании спустя год паузы. Строительство возобновится 15 января.