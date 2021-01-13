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США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

Вашингтон, Среда 13 января 2021 09:27
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters
Фото: прокладка трубопровода "Северный поток-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Игорь Литвиненко

США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Госдепартамент США должен опубликовать отчет о компаниях, которые оказывают помощь в строительстве газопровода "Северный поток-2" в четверг-пятницу. В отчете могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, подводной прокладной трубопровода или проверкой строительного оборудования. Среди них, в частности, может оказаться страховая компания Zurich Insurance Group

"Компании могут оказаться под угрозой санкций США в соответствии с действующим законодательством, если они не прекратят работу", - сообщает издание.

Напомним, 1 января, Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает в себя положения об усилении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Также сообщалось, что строительство "Северного потока-2" продолжится в водах Дании спустя год паузы. Строительство возобновится 15 января.

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Новости Украины Политика Северный поток-2Соединенные Штаты Америки

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